"Una diffusa tendenza alla contrapposizione irriducibile, alla intolleranza alle opinioni diverse dalle proprie, al rifugio in slogan superficiali e in pregiudizi, tra i quali riaffiora, gravissimo, l'antisemitismo, che si alimenta anche di stupidità". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del "Ventaglio", in corso al Quirinale.