Almeno 8.565 persone sono morte lungo le rotte migratorie in tutto il mondo nel 2023, rendendolo l'anno peggiore del decennio: lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). "Il bilancio delle vittime nel 2023 è in tragico aumento del 20% rispetto al 2022, che porta all'urgente necessità di agire per prevenire ulteriori perdite di vite umane", ha affermato l'agenzia delle Nazioni Unite in una nota.