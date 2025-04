Omicidio Ilaria Sula: il padre contesta la versione ufficiale

Il padre di Ilaria Sula è certo che la figlia "di volontà sua non è andata a casa" di Mark Samson, in carcere per avere ucciso la studentessa. Lo ha sottolineato incontrando i giornalisti a Terni, dove vive la famiglia. "Ilaria non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda", ha aggiunto.

"Chi era Ilaria? Basta guardare in giro, basta sentire parlare la gente. Aveva tanti sogni, tanti sogni... voleva fare la finanziera. Mi diceva 'avete una figlia meravigliosa e dovete essere contenti per la figlia che avete'. Si stava preparando per la laurea a ottobre", hanno concluso i genitori.