Omicidio di Davide Carbisiero: fermato 17enne nel Casertano

I carabinieri hanno fermato un 17enne per l'omicidio del 19enne Davide Carbisiero, ucciso all'alba di ieri, domenica 13 aprile, in una sala slot di Cesa, nel Casertano. Il minorenne è stato sentito dai carabinieri e dell'autorità giudiziaria, e al termine dell'interrogatorio è stato fermato per omicidio su disposizione della Procura per i minorenni di Napoli e condotto in un centro di giustizia minorile partenopeo in attesa della convalida del provvedimento. Ad uccidere Carbisiero, hanno accertato le indagini dei carabinieri del Gruppo di Aversa, è stato un colpo di pistola alla giugulare.