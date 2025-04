Il segretario Usa alla Difesa Pete Hegseth ha condiviso i dettagli di un attacco militare contro il gruppo Houthi in Yemen anche in una seconda chat di Signal e cui partecipavano sua moglie e suo fratello, oltre a quella al centro del cosiddetto 'chat-gate' emersa nelle scorse settimane in quanto un giornalista era stato incluso nella conversazione su Signal. Lo scrive il New York Times.