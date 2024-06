Non riprende l'esame dell'Autonomia. Manca ok a processo verbale

Subito polemiche alla ripresa del lavori in Aula alla Camera sull'Autonomia. Le opposizioni si sono iscritte a parlare sul processo verbale contestando il fatto che riguardo alla rissa di ieri si parli di 'disordini'. E dopo più di un ora dall'avvio dei lavori le votazioni non sono riprese ed il processo verbale non è stato ancora approvato. Le opposizioni sono infatti iscritte in massa a parlare e stanno contestando quanto risulta nel resoconto di ieri, ovvero il termine generico di 'disordini' a proposito della rissa (chiedono che si metta agli atti 'aggressione') ma anche il fatto che si scriva che l'onorevole Donno si è avvicinato in maniera 'veemente' con il tricolore a Calderoli. Le opposizioni chiedono inoltre che si svolga subito l'ufficio di presidenza sui fatti di ieri e non al termine della seduta. Nel frattempo il presidente della Camera Lorenzo Fontana sta lavorando insieme ai questori sulle immagini relative alle tensioni e agli scontri avvenuti ieri in Aula.