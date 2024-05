Nigeria: rapito un altro sacerdote, due in pochi giorni

A pochi giorni dal rapimento di p. Basil Gbuzuo, un altro sacerdote è stato sequestrato in Nigeria. E' p. Oliver Buba, della diocesi di Yola, nello Stato di Adamawa. Lo ha reso noto il vescovo di Yola, mons. Stephen Dami Mamza, in un comunicato nel quale si specifica che p. Buba è stato rapito intorno all'una di notte del 21 maggio, nel refettorio della canonica della parrocchia di Santa Rita. Lo riferisce Fides. Lo Stato di Adamawa si trova nel nord-est della Nigeria, mentre quello di Anambra, dove il 15 maggio è stato rapito p. Gbuzuo, si trova nella Nigeria centro-meridionale, non lontano dalla capitale federale, Abuja.