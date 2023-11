Msf, un nostro convoglio colpito a Gaza, un morto

L'organizzazione umanitaria Medici senza Frontiere (Msf) denuncia quello che chiama un "attacco deliberato" contro un suo convoglio a Gaza, ieri pomeriggio, che ha provocato un morto e un ferito. Lo si legge in un comunicato di Msf, che non specifica da chi sia arrivato l'attacco. "Un familiare di un membro dello staff di Msf è stato ucciso e un altro è rimasto ferito, in un attacco contro un convoglio dell'organizzazione umanitaria che cercava di evacuare 137 persone intrappolate da una settimana a causa degli scontri intorno all'ospedale di Al Shifa. Msf condanna con la massima fermezza questa aggressione deliberata", si legge.