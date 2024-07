Mps di slancio in Borsa. Il titolo chiude in deciso rialzo (+5,71% a 4,88 euro) sulle scommesse legate al risiko, all'indomani del rafforzamento di Unipol (+3,19%) in Bper (+3,59%) che, al pari di Banco Bpm (+1,22%), è considerata una candidata per la creazione del terzo polo bancario. Il mercato di interroga poi sui tempi della dismissione della quota del Mef nel Monte dopo la scadenza del periodo di lockup.