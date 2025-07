Media, Trump valuta possibili nuovi finanziamenti per Kiev

Il Presidente statunitense Donald Trump sta valutando la possibilità di autorizzare nuovi finanziamenti per l'Ucraina, per la prima volta da quando è entrato in carica a gennaio: lo riporta CBS News, che cita diverse fonti diplomatiche.

All'inizio di questa settimana, Trump ha lasciato intendere di voler inviare all'Ucraina ulteriori armi difensive. Pochi giorni prima, la sua amministrazione aveva sospeso alcune spedizioni di armi, una mossa che un funzionario della Casa Bianca aveva definito parte di una più ampia revisione globale dei trasferimenti di armi.

Non è chiaro dove Trump potrebbe attingere i nuovi fondi, ma funzionari statunitensi hanno dichiarato a CBS News che il presidente ha a disposizione 3,85 miliardi di dollari residui dall'autorità di prelievo presidenziale dell'era Biden, che potrebbero essere utilizzati per inviare equipaggiamenti militari americani in Ucraina. Ex funzionari hanno anche dichiarato a CBS News che il presidente ha l'autorità di sequestrare circa cinque miliardi di dollari in beni russi esteri e di indirizzare i fondi verso l'Ucraina, sebbene né lui né l'ex presidente Joe Biden abbiano mai esercitato tale potere.