Messico, trovati 215 sacchi con resti umani a Guadalajara

Almeno 215 sacchi contenenti resti umani sono stati rinvenuti nella più grande fossa comune clandestina scoperta finora quest'anno in Messico. Il gruppo 'Guerreros Buscadores' (Guerrieri Cercatori), composto principalmente da donne alla ricerca dei resti dei loro familiari scomparsi, ha chiesto alle autorità di "verificare che non vi siano altre vittime".

Si stima che i resti rinvenuti appartengano ad almeno 35 persone, ma che molti altri potrebbero essere rinvenuti nella zona di Las Agujas, alla periferia della città di Guadalajara, dove è stato scoperto questo macabro cimitero illegale. Esperti dell'Istituto di scienze forensi dello stato di Jalisco e gruppi di cercatori stanno lavorando insieme sul luogo.

In Messico, almeno 127 mila persone sono scomparse nel corso della guerra al crimine organizzato lanciata dal governo nel 2006, un conflitto che finora ha causato oltre 500 mila morti.