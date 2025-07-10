Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraMessico, trovati 215 sacchi con resti umani a Guadalajara
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Messico, trovati 215 sacchi con resti umani a Guadalajara

Messico, trovati 215 sacchi con resti umani a Guadalajara

Nella più grande fossa comune clandestina scoperta finora

Nella più grande fossa comune clandestina scoperta finora

Nella più grande fossa comune clandestina scoperta finora

Almeno 215 sacchi contenenti resti umani sono stati rinvenuti nella più grande fossa comune clandestina scoperta finora quest'anno in Messico. Il gruppo 'Guerreros Buscadores' (Guerrieri Cercatori), composto principalmente da donne alla ricerca dei resti dei loro familiari scomparsi, ha chiesto alle autorità di "verificare che non vi siano altre vittime".

Si stima che i resti rinvenuti appartengano ad almeno 35 persone, ma che molti altri potrebbero essere rinvenuti nella zona di Las Agujas, alla periferia della città di Guadalajara, dove è stato scoperto questo macabro cimitero illegale. Esperti dell'Istituto di scienze forensi dello stato di Jalisco e gruppi di cercatori stanno lavorando insieme sul luogo.

In Messico, almeno 127 mila persone sono scomparse nel corso della guerra al crimine organizzato lanciata dal governo nel 2006, un conflitto che finora ha causato oltre 500 mila morti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Guerra