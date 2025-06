Merz a Trump: Pressione sulla Russia per fermare la guerra in Ucraina

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto nello studio Ovale a Donald Trump che serve "una maggiore pressione" sulla Russia e che gli Usa "sono nella posizione di aiutare" per mettere fine alla guerra in Ucraina. Merz ha auspicato che Usa e Ue collaborino per trovare una soluzione. "Abbiamo il dovere di fare qualcosa ora per fermare la guerra in Ucraina", ha aggiunto il cancelliere tedesco, dicendosi dalla parte di Kiev. Merk ha inoltre sottolineato che Kiev colpisce solo obiettivi militari, mentre Mosca anche quelli civili.