Mercati azionari asiatici in rialzo: Seul e Tokyo guidano la crescita

Mercati azionari asiatici generalmente positivi: la Borsa migliore è stata quella di Seul, cresciuta dell'1,3% finale, con Tokyo in rialzo dell'1,2%. Tra gli operatori c'è maggior ottimismo sui rapporti internazionali e vedono comunque le banche centrali disposte a proseguire nel programma di taglio dei tassi. Anche Hong Kong si sta avviando alla conclusione in aumento (+1%), mentre Sidney ha chiuso sulla parità. In leggero calo i listini cinesi di Shanghai (-0,4%) e Shenzhen (-0,7%). Incerti i futures sull'avvio dei mercati europei.