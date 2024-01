Meloni, riforme burocrazie e giustizia mie priorità

"Questo è un tema, la stratificazione di problemi che abbiamo che vanno dalla questione delle lungaggini burocratiche ai tempi della giustizia. L'Italia è una nazione in cui molti investirebbero se avessimo maggiori certezze. Penso che queste siano due riforme che servono, la riforma della burocrazia e della giustizia e le considero due delle mie priorità per il prossimo anno". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno. "Su burocrazia e giustizia bisogna avere il coraggio, e io vorrei farlo quest'anno, di metterci le mani, di formare in maniera seria per dare segnale che l'Italia non vuole più essere fanalino di coda degli investimenti esteri", ha proseguito,. "Non è facile, in questa nazione, quando si cerca di mettere mano ad alcuni ambiti, le opposizioni si fanno sentire, Ma se non ha il coraggio di provarci un governo che ha la maggioranza che abbiamo..." , ha concluso.