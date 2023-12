Meloni intervistata dal TgPoste diventa un caso

Opposizioni all'attacco sull'intervista della premier Giorgia Meloni a TgPoste. Venti di minuti di trasmissione andata in onda venerdì contemporaneamente in tutti gli uffici postali italiani oltre che online. Un tempo nel quale la premier ha parlato, tra l'altro, di Pnrr e Caivano, ma ha anche spiegato di essere stata "sottovalutata tutta la vita" come "accade a molte donne". E che si è concluso con la cartolina della presidente agli italiani. 'E' TeleMeloni', accusa il centrosinistra mentre +Europa annuncia una interrogazione al ministro Giorgetti.