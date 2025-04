Mediterranea diffonde video scioccante di un bambino nel deserto del Sahara

L'Ong Mediterranea ha pubblicato sui social un video diffuso da Refugees in Libya nel quale si vede un bambino vagare scalzo nel deserto del Sahara da qualche parte tra Libia e Ciad. Il video, pubblicato un giorno fa, mette i brividi per la crudeltà dell'immagine. "Non era protetto tra le mura di casa né tra le braccia di un genitore ma solo in mezzo al deserto. Il bambino non ha commesso alcun crimine. La sua unica colpa è di essere nato con la pelle nera nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Il suo unico crimine è essere povero in un sistema progettato per cancellare i poveri", scrive l'Ong.