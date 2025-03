Matteo Zuppi: Sostegno al Governo italiano per una pace giusta e dialogo europeo

"Guardiamo con interesse lo sforzo del Governo italiano nel suo intento di connettere la crescita di responsabilità europea al dialogo intra-occidentale per la ricerca di una pace giusta e duratura e l'indispensabile visione multilaterale nella soluzione dei conflitti". Lo dice il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi, aprendo i lavori del Consiglio episcopale permanente e sottolineando che occorre che l'Europa "non sia un insieme di Istituzioni lontane" e "non rinunci mai a investire nel dialogo come metodo per risolvere i conflitti, per non lasciare che prevalga la logica delle armi, per non consentire che prenda piede la narrazione dell'inevitabilità della guerra".