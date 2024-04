"La piena ricostruzione della Città e dei borghi è un dovere e un impegno da proseguire. Per ogni componente sociale, anzitutto per le Istituzioni. Così come tale è l'opera di riconnessione del tessuto sociale". Così in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ricordo del terremoto che quindici anni fa colpì L'Aquila.