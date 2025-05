Mattarella: Necessaria una Unione Europea più forte e coesa

"Una Unione allargata dovrà essere, necessariamente, anche una Unione più forte e più coesa. Spetta a questo importante ciclo istituzionale dell'Unione di compiere un vero e proprio salto di qualità per una riforma complessiva dell'Unione, in grado di trovare l'equilibrio nell'attuazione delle priorità europee e in un rafforzamento della struttura istituzionale." Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Collegio dei commissari europei.