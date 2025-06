Dazi di Trump: impatto sulla crescita dell'area euro secondo la Bce

I dazi di Trump, nello scenario di base con i dazi Usa congelati al 10%, taglierebbero di 0,7 punti la crescita dell'area euro cumulata negli anni 2025-2027 con un impatto "relativamente contenuto". Andrebbe molto peggio nello "scenario grave" in cui un fallimento del negoziato Ue-Usa riporterebbe i dazi americani ai livelli annunciati il 2 aprile, circa il 28% medio, con relativa risposta reciproca europea: il Pil dell'area euro sarebbe inferiore di uno 0,5% nel 2025, 0,7% nel 2026 e 1,1% nel 2027, "in termini cumulati circa un punto percentuale in meno rispetto allo scenario base" con un'inflazione dell'1,8% nel 2027 anziché 2%. Sono alcune delle simulazioni fatte dalla Bce in un'analisi sui rischi della guerra commerciale.