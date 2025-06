"Non siamo bambini al parco giochi. Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". Con queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha replicato in un'intervista a Abc News al presidente Usa Donald Trump che aveva paragonato Russia e l'Ucraina due "bambini che litigano al parco" e aveva aggiunto che "a volte è meglio lasciarli litigare per un po'".