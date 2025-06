Mattarella: l'abbandono scolastico alimenta povertà educativa e criminalità

L'abbandono scolastico apre la strada alla povertà educativa, all'emarginazione sociale e, nei casi più gravi, al coinvolgimento dei minori in attività illegali o sotto il controllo di ambienti criminali. Si innesca così un circolo vizioso che compromette, di generazione in generazione, le possibilità di crescita e sviluppo dei minori e delle loro famiglie. La Costituzione, agli articoli 31 e 34, afferma con chiarezza il dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e garantire il diritto all'istruzione.

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.