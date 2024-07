Mattarella, in Brasile un viaggio per me molto coinvolgente

"Questa è l'ultima tappa di questa visita di Stato in Brasile, un viaggio per me molto coinvolgente". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando la comunità italiana a Salvador. Mattarella oggi farà ritorno a Roma: in Brasile è stato a Brasilia, Porto Alegre, San Paolo, Rio de Janeiro e Salvador. "Ho fatto diverse tappe - ha ricordato - cosa che non avviene normalmente nelle visite di Stato. Ma questo è un grande Paese per molti aspetti e in questo immenso Paese ci sono tante comunità di origine italiana, che sono fatte di orgogliosamente brasiliani e che mantengono un legame di affetto con l'Italia, rappresentando una storia di grande valore e significato, che rende l'Italia orgogliosa. Queste presenze hanno determinato un legame, inscindibile, fra Italia e Brasile". Il Presidente ha ricordato anche che le "culture brasiliana e italiana si intrecciano da tempo. Fra non molto si aprirà a Venezia la Biennale d'arte, il direttore di quest'anno è un brasiliano e questo dimostra la stretta connessione fra la cultura brasiliana e italiana".