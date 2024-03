Mattarella, fermare le guerre in Ucraina e Medio Oriente

"I venti di indipendenza e libertà che attraversarono l'Europa nei secoli scorsi" "hanno trovato nel percorso della integrazione europea la cornice di garanzia. Oggi, siamo di fronte a sfide non dissimili da quelle che vennero affrontate allora". Lo dice il Capo dello Stato Sergio Mattarella. "La crescente e terribile situazione di instabilità caratterizzata da aggressioni sempre più sanguinarie,in Ucraina come in MO,minacciano di coinvolgere tutta la comunità internazionale. Queste guerre vanno fermate, affinché si ripristini il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, a garanzia della vita di ogni popolo", aggiunge