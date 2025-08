Giovane violentata a Perugia, eseguito un fermo

Prima molestata sessualmente e poi "costretta ad avere più rapporti sessuali": è quanto avrebbe subito in un locale in disuso del centro di Perugia una giovane straniera. Per questo episodio nel pomeriggio di domenica è stato sottoposto fermo di indiziato di delitto un quarantacinquenne ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali pluriaggravate.

Tra i particolari emersi quello che la straniera sarebbe riuscita ad attivare la telecamera del cellulare e a registrare una fase dell'aggressione.