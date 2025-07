Mattarella, attuare il Trattato del Quirinale è una priorità

"Il Trattato del Quirinale rimane strumento privilegiato di cooperazione bilaterale, la cui attuazione riveste, per Parigi come per Roma, carattere prioritario. Una collaborazione strutturata tra partner fidati è indispensabile per affrontare l'attuale contesto internazionale, segnato da sfide complesse e tensioni crescenti". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

"Come Lei ha scritto, Signor Presidente, nel caloroso messaggio trasmessomi lo scorso 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, Francia e Italia condividono un "rapporto unico". Sono alleati vitali l'uno per l'altro, forti delle medesime radici culturali e accomunati da molteplici interessi preminenti", ha aggiunto il presidente della Repubblica.