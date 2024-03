Mattarella, articolo 1 Carta dice che la Repubblica è una

Ho scelto "l'articolo 1 che apre la Costituzione perchè è riassuntivo di 5 elementi: una; repubblica; democrazia; lavoro e sovranità popolare. Una, non è solo un articolo vuol dire che l'Italia è una, non una somma di repubbliche e neanche una federazione di repubbliche. Una Repubblica democratica, vuol dire che l'Italia è una Repubblica caratterizzata da libertà ed uguaglianza, anche sotto i profili sociale ed economico". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in un dialogo sulla Costituzione con un gruppo di "creator" al Quirinale.