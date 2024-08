Marinaio Bayesian, sbalzati in acqua e poi risaliti

"La nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua. Poi siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato di salvare quelli che potevamo". Sono le parole, secondo quanto apprende l'ANSA, di Matthew Griffiths, il marinaio che la notte della bufera era di guardia in plancia del Bayesian, il veliero è colato a picco il 19 agosto nel mare di Porticello, nel Palermitano. "La barca era inclinata - è il racconto del marinaio - e camminavamo sulle pareti. Abbiamo messo in salvo chi potevamo, anche Cutfield ha salvato la bambina piccola e sua mamma".