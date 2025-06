Arresti di massa a Los Angeles, violato il coprifuoco. Trump: “Assalto alla pace”. Newsom: “Sta organizzando una retata militare”

Los Angeles, 11 giugno 2025 – Arresti di massa nel centro di Los Angeles, dove migliaia di manifesti stanno violando il coprifuoco entrato in vigore stanotte in alcune zone della città. Non si placa la tensione per le proteste alle operazioni anti-immigrati di Trump. La sindaca sindaca Karen Bass ha “dichiarato lo stato di emergenza locale” – introducendo il coprifuoco dalle 20 di ieri sera ora locale (le 3 in Italia) alle 6 del mattino.

Arresti di massa a Los Angeles

Nel frattempo Trump sta organizzando una retata militare in tutta Los Angeles: ha ordinato a 4.000 uomini della Guardia Nazionale di recarsi a Los Angeles insieme a 700 Marines in servizio attivo, in quella che ha definito un'escalation necessaria per riprendere il controllo. "Quello a cui state assistendo in California è un vero e proprio assalto alla pace, all'ordine pubblico e alla sovranità nazionale, portato avanti da rivoltosi che sventolano bandiere straniere con l'obiettivo di continuare un'invasione straniera del nostro Paese. Questa anarchia non durerà”, ha detto Trump parlando alle truppe in una base militare a Fort Bragg, nella Carolina del Nord.

Los Angeles è ormai diventato un caso politico, ulteriore motivo di divisione tra Repubblicani e Democratici. Perfino il Pentagono ha affermato che l'invio delle truppe federali costerebbe ai contribuenti statunitensi 134 milioni di dollari. Il governatore della California, Gavin Newsom, getta benzina sul fuoco: “La democrazia è sotto attacco”.

La sindaca accusa Trump: “Ci usa come esperimento”

Donald Trump sta usando Los Angeles "come un esperimento", per vedere "fino a dove può spingersi nel violare la legge". Lo ha affermato in un'intervista pubblicata su Repubblica la sindaca della metropoli californiana, Karen Bass, nel mezzo del braccio di ferro col presidente Usa.

"Donald Trump sta usando la nostra città come un esperimento, per vedere fino a dove può spingersi nel violare la legge. Se sfonda qui, potrà farlo in tutto il Paese", ha detto Bass, che ha imposto il coprifuoco in aree della città per fermare le proteste violente che sono cominciate in seguito ai raid anti-immigrazione ordinati dall'Amminsitrazione Trump. Un altro obiettivo, secondo Bass, è "anche rovinare la nostra economia, perché sa che molti settori chiave dipendono dal lavoro degli immigrati. Così danneggia le persone, le famiglie e la nostra amministrazione".

Bass: “Ecco cosa stanno facendo i soldati”

Bass ha inoltre affermato che, di fatto, la Guardia nazionale e i marines non stanno avendo alcun peso nel mantenimento dell'ordine pubblico a Los Angeles. "Sapete cosa stanno facendo i soldati? Su oltre 2.000 mobilitati, solo 300 vengono impiegati. Fanno la guardia davanti all’edificio federale vicino al municipio e quello di Westwood. Gli altri siedono in caserma a girarsi i pollici. A cosa serve aggiungere 700 marines a questi militari già inutili?" ha detto Bas. Allora a cosa servono? "Per fare scena. Vi dico solo questo: l’amministrazione ha pubblicato un messaggio di congratulazioni alla Guardia nazionale per aver riportato l`ordine prima ancora che i soldati arrivassero fisicamente a Los Angeles. Vi pare una cosa seria?”.

L’analista militare: “Marines sono addestrati a combattere”

"I marines sono addestrati a combattere, è la prima cosa a cui vengono addestrati", ha affermato Jennifer Kavanagh, direttrice dell'analisi militare della Defense Priorities, un gruppo di ricerca militare. "Quindi penso che ci sia una piccola discrepanza nelle competenze nell'attuale situazione".

"In una crisi" come quella in atto a Los Angeles, si è chiesta Kavanagh, "quando sono costretti a prendere una decisione improvvisa, hanno abbastanza formazione ed esperienza per prendere quella che calma la situazione invece di peggiorarla? Credo che questo sia un punto interrogativo". Da parte sua il governatore della California, Gavin Newsom, ha nuovamente accusato Trump di aver deliberatamente alimentato il fuoco delle proteste e di aver "implementato una rete militare".