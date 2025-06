Gavin Newsom accusa Trump: "Democrazia sotto attacco in California"

La democrazia è "sotto attacco davanti ai nostri occhi", Donald Trump sta "devastando il progetto storico dei nostri padri fondatori": lo ha detto il governatore della California, Gavin Newsom, in una dura critica contro le politiche migratorie dell'amministrazione Usa mentre a Los Angeles scatta il coprifuoco e proseguono gli arresti dei manifestanti. Lo riportano i media internazionali.

Il presidente degli Stati Uniti "sta organizzando una retata militare in tutta Los Angeles", ha affermato Newsom. "I regimi autoritari iniziano prendendo di mira le persone meno in grado di difendersi. Ma non si fermano qui - ha aggiunto -. Trump e i suoi fedelissimi prosperano sulla divisione perché permette loro di acquisire più potere ed esercitare un controllo ancora maggiore".

Il governatore ha poi ha avvertito che la situazione che si sta sviluppando in California è solo l'inizio. "Questo riguarda tutti noi. Riguarda voi. La California potrebbe essere la prima, ma chiaramente non finirà qui. Altri Stati saranno i prossimi", ha detto.