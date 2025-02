Marco Rubio: "Hamas non deve ricostruirsi durante la tregua con Israele"

Per il segretario di Stato americano, Marco Rubio, non si può permettere a Hamas di ricostruirsi approfittando della tregua con Israele. "La sfida in questo caso è in parte che Hamas continua a usare le sue reti per introdurre col contrabbando le armi e gli aiuti per sé, per ricostruirsi. Israele non può permettere che questo accada", ha dichiarato Rubio in un'intervista all'emittente americana NewsNation, ripresa dal Times of Israel, in quella che sembra una lancia spezzata in favore della ripresa della guerra a Gaza minacciata dal premier israeliano Benyamin Netanyahu e dal presidente Usa, Donald Trump. "Israele non può permettere che ciò accada. Non si può consentire a Hamas di usare il cessate il fuoco per ricostruirsi e recuperare le forze", ha continuato Rubio, aggiungendo: "È un cessate il fuoco, ma non è un cessate il fuoco stupido".

Hamas negli ultimi giorni ha minacciato di non rilasciare i prossimi tre ostaggi destinati a essere liberati sabato, sostenendo che Israele ha violato il cessate il fuoco limitando il flusso di aiuti: un'affermazione respinta da Israele. Ma secondo Rubio, "non si può credere a nulla di ciò che dice Hamas".

Secondo Rubio, Trump sul processo di rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas "ha perso la pazienza": "E' ora che tornino tutti a casa" e "se per sabato questa gente (Hamas) non rispetta i patti, credo che torneremo a dove eravamo alcuni mesi fa, quando Hamas doveva essere eliminata e gli israeliani dovevano prendersi carico del problema", ha dichiarato ancora il segretario di Stato a NewsNation, citata dal Times of Israel. Il capo della diplomazia americana ha detto che il presidente ha perso la pazienza nel vedere lo stato degli ultimi ostaggi israeliani, emaciati e sofferenti, rilasciati dai terroristi palestinesi. "E' stufo di aspettare per una, due o al massimo tre persone alla volta", ha detto Rubio.

Quanto al piano di sfollamento di Gaza per ricostruire la Striscia proposto da Trump e accettato entusiasticamente da Netanyahu, ma osteggiato da molti, a partire dal mondo arabo, Rubio ha detto: "Per ora, è l'unico piano" e se ai Paesi arabi "non piace il piano Trump, se pensano di avere un piano migliore, beh, ci devono spiegare quale è".