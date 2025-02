Macron convoca riunione sull'Ucraina: no a truppe belligeranti francesi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato che domani terrà una nuova riunione sull'Ucraina "con diversi Paesi europei e non europei". Lo ha detto parlando alla stampa locale. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato oggi di "minaccia esistenziale" per l'Europa rappresentata dalla Russia in un'intervista in cui ha annunciato di voler "riunire i gruppi parlamentari e i partiti" francesi. In un'intervista alla stampa quotidiana regionale, Macron ha parlato di "minaccia esistenziale" per l'Europa ed ha citato come esempi "i cyberattacchi, i tentativi di manipolazione elettorale, gli atti antisemiti gravissimi nel nostro Paese organizzati dai russi, le pressioni migratorie in Polonia".

Donald Trump "può riavviare un dialogo utile con il presidente Putin". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista a Le Parisien. Il presidente ha poi assicurato che "la Francia non si prepara a inviare truppe di terra belligeranti".

Macron ha scartato l'ipotesi che il suo Paese possa inviare in Ucraina delle "truppe belligeranti" e tra le soluzioni ipotizzate per fornire garanzie di sicurezza a Kiev nel quadro di un possibile accordo di pace con Mosca, ha ipotizzato tuttavia "l'invio di esperti o anche di truppe in termini limitati, fuori da qualsiasi zona di conflitto, per confortare gli ucraini e fornire loro solidarietà. Questo è ciò a cui stiamo pensando con gli inglesi", ha detto il presidente francese.

Macron ha menzionato anche la possibilità di "decidere nell'ambito dei negoziati di avviare, sotto mandato delle Nazioni Unite, un'operazione di mantenimento della pace, che si svolgerebbe in prima linea".