M. Zedda trionfa a Cagliari e ricorda Berlinguer e Matteotti

Massimo Zedda è per la terza volta sindaco di Cagliari: per lui gli applausi dei sostenitori nel quartier generale di via Emilia. "Successo straordinario, merito della coalizione", le prime parole. "Oggi ricorrono i 100 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti: in un momento come questo mi piace ricordare coloro che hanno dato la vita per i diritti e per la libertà. Così come domani ricorrono i 40 anni della scomparsa di Enrico Berlinguer e siccome noi pensiamo che il testimone sia da loro trasferito a noi non senza difficoltà non senza un carico di responsabilità, noi dobbiamo ispirarci sempre nell'agire quotidiano a queste figure".