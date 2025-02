Luis Rubiales condannato a multa per aggressione sessuale a Jenni Hermoso

L'ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, è stato condannato dal tribunale dell'Audiencia Nacional al pagamento di una multa di 10.800 euro (equivalenti a 20 euro al giorno per 18 mesi) per il reato di aggressione sessuale per il bacio forzato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali di Calcio di Sidney nell'agosto 2023. L'ex dirigente federativo è stato, invece, assolto, assieme agli altri tre ex dirigenti della Rfef imputati dal reato di coercizione per le presunte intimidazioni nei confronti dell'attaccante della nazionale spagnola.