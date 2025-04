Ha chiuso in rialzo a 124,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 122 punti segnati in apertura e in linea con i 124 punti della chiusura precedente. In calo di 1,1 punti il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,8%. In calo dell'1% il rendimento dei titoli tedeschi al 2,56%.