L'Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Farmasave.it

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della Società Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C. S.n.c. per possibili pratiche scorrette e aggressive nella promozione, consegna e assistenza post-vendita di parafarmaci e farmaci da banco ordinati sul sito web Farmasave.it. Secondo l'Autorità, la società avrebbe pubblicato sul sito Farmasave.it informazioni che sembrerebbero non veritiere e fuorvianti circa l'immediata disponibilità dei prodotti offerti in vendita online e i relativi tempi di consegna o spedizione. Molti consumatori hanno segnalato, infatti, la mancata/ritardata o errata/incompleta consegna dei prodotti ordinati, a volte anche danneggiati durante il trasporto, e già pagati via web. I consumatori, inoltre, potrebbero essere stati ostacolati nell'esercizio dei propri diritti nella fase post-vendita, per il carente servizio di assistenza clienti. In questo modo la società potrebbe aver reso difficile, o in alcuni casi impossibile, esercitare il diritto di ripensamento/recesso oppure ottenere la sostituzione dei prodotti ricevuti, se non corrispondenti a quelli effettivamente ordinati o danneggiati durante il trasporto, o il rimborso in denaro del corrispettivo versato, anche in caso di mancata consegna. Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni in alcune sedi della Società Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C. S.n.c.