La Fed mantiene i tassi stabili nonostante le pressioni di Trump

La Fed lascia i tassi di interesse invariati nonostante il pressing di Donald Trump. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50%, livello al quale sono dallo scorso dicembre. E per l'anno in corso prevede solo due tagli dei tassi da un quarto di punto, per una riduzione complessiva del costo del denaro dello 0,50%. E' quanto emerge dalle dot-plot, le tabelle allegate al comunicato finale della due giorni di riunione.

La banca centrale Usa taglia inoltre le stime di crescita per gli Stati Uniti nel 2025 e rivede al rialzo quelle per l'inflazione. Il pil è atteso crescere quest'anno dell'1,4%, mentre l'inflazione è prevista al 3%.