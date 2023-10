La Cassazione conferma le assoluzioni per Mps

La Cassazione ha dichiarato "inammissibile" il ricorso della Pg di Milano, Gemma Gualdi, contro le assoluzioni di tutti i 15 imputati per le presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh, realizzate da Mps tra il 2008 e il 2012. Sono state, quindi, confermate, tra le altre, le assoluzioni dell'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari e quella dell'ex Dg Antonio Vigni, come deciso in appello il 6 maggio 2022. Mentre erano stati condannati in primo grado. Inammissibile anche il ricorso della Consob.