Omicidio-suicidio a Pisa,spara alla moglie e poi si uccide

Omicidio-suicidio nel primo pomeriggio a Pisa. Un uomo, secondo quanto appreso, ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. Sul posto la polizia con la scientifica. Tutto è avvenuto in un piccolo condominio alla periferia della città. Secondo quanto si è appreso, il marito avrebbe ucciso le moglie e poi chiamato familiari e il 112 per comunicare il suo gesto. Quindi avrebbe rivolto l'arma contro se stesso togliendosi la vita. In casa al momento della tragedia non c'era nessun altro.