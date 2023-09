Kiev, causa al Wto contro Paesi Ue per divieto import grano

Kiev ha dichiarato di aver intentato una causa presso la World Trade Organisation (WTO) contro i suoi tre vicini dell'Unione europea - Polonia, Slovacchia e Ungheria - per il divieto sulle importazioni di grano ucraino. "È di fondamentale importanza per noi dimostrare che i singoli Stati membri non possono vietare le importazioni di prodotti ucraini", ha dichiarato il ministro dell'Economia ucraino Yulia Svyrydenko in un comunicato. "Per questo motivo stiamo intentando una causa contro di loro".