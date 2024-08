Katz, 'se Israele viene attaccata, alleati colpiscano Iran'

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha detto ai suoi colleghi britannico e francese di aspettarsi che, se l'Iran dovesse colpire Israele, gli alleati risponsdano non solo come difesa, ma anche "attaccando bersagli significativi in Iran". "Se l'Iran attacca, ci aspettiamo che la coalizione si unisca a Israele non solo in difesa, ma anche attaccando obiettivi significativi in Iran", Katz ha detto a David Lammy e Stéphane Séjourné, in visita in Israele.