Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaRaoul Bova occhi spaccantiDelitto Garlasco Sinner CincinnatiMeteo Ferragosto
Acquista il giornale
Ultima oraMosca, 'nostre richieste per pace in Ucraina invariate'
13 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Mosca, 'nostre richieste per pace in Ucraina invariate'

Mosca, 'nostre richieste per pace in Ucraina invariate'

Quelle di Putin nel 2024: 4 regioni e rinuncia di Kiev alla Nato

Quelle di Putin nel 2024: 4 regioni e rinuncia di Kiev alla Nato

Quelle di Putin nel 2024: 4 regioni e rinuncia di Kiev alla Nato

La "posizione di principio" della Russia per la pace in Ucraina rimane "invariata" rispetto a quello che ha annunciato lo scorso anno il presidente Vladimir Putin. Quindi, ritiro delle truppe ucraine dalle quattro regioni rivendicate da Mosca (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson) e rinuncia di Kiev a entrare nella Nato. Lo ha detto il vice direttore del Dipartimento informazione e stampa del ministero degli Esteri, Alexei Fadeyev, citato dall'agenzia Tass.

"La posizione della Russia è invariata, ed è stata espressa il 14 giugno 2024", ha detto il diplomatico, ricordando un discorso di Putin al ministero degli Esteri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina