Katz, Israele rispetta la tregua finché lo farà l'Iran

Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che Israele rispetterà il cessate il fuoco con l'Iran "finché lo farà l'altra parte". Le parole di Katz sono arrivate dopo un colloquio con il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth.

Il ministro ha detto di aver ringraziato Hegseth per la "coraggiosa decisione" del presidente Donald Trump di agire congiuntamente con Israele contro la minaccia nucleare dell'Iran, e ha riferito che il segretario ha elogiato l'Idf per i "successi storici". I due hanno anche concordato di approfondire la cooperazione tra Usa e Israele in materia di sicurezza.