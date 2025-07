Piantedosi, dispiaciuto per Salvini,anche io imputabile

"Mi dispiace molto per questa notizia, mi ha colpito molto nel rispetto profondo dei passaggi giudiziari. Mi dispiace umanamente e personalmente e anche professionalmente, io ho vissuto quella stagione da capo di gabinetto di Salvini. Me ne sento ancora più partecipe e rivendico l'azione che fu fatta per contrastare l'immigrazione illegale che non è tanto diverso dalle mafie". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del convegno 'Parlate di Mafia' a Roma sull'impugnazione della Procura di Palermo dell'assoluzione del ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. "Mi ritengo moralmente imputabile anche io", ha aggiunto.