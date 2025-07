Negli Usa 3 adolescenti su 4 usano i compagni IA, 'rischi'

Negli Stati Uniti quasi tre adolescenti su quattro hanno utilizzato 'compagni IA', con tutti i rischi che questi assistenti di intelligenza artificiale orientati alle relazioni personali possono rappresentare per i minori. L'allarme arriva dalla Ong Common Sense Media, a pochi giorni dal lancio in Grok (l'intelligenza artificiale di Elon Musk) di una funzione per creare compagni virtuali e dall'annuncio dell'Ue di un'app sperimentale per verificare l'età degli utenti sulle piattaforme digitali.

Secondo l'organizzazione - che parla di "rischio inaccettabile" - circa "il 72% degli adolescenti negli Stati Uniti ha utilizzato compagni di intelligenza artificiale almeno una volta" e "più della metà lo fa ogni giorno". Sono app progettate per fare conversazione, ricevere consigli e avere interazioni amichevoli o romantiche. Ci sono Replika, Character.AI e Nomi, ma anche strumenti come ChatGpt e Claude di Anthropic che non sono stati creati come 'compagni IA' vengono utilizzati in questo modo dagli adolescenti.

Il questionario è stato sottoposto a partecipanti di età compresa tra 13 e 17 anni. Un terzo degli adolescenti intervistati ha affermato di avere scambi con compagni di intelligenza artificiale; il 25% ha riferito di condividere il proprio vero nome, la posizione e segreti personali. Tuttavia, l'80% ha dichiarato che preferisce passare il tempo con amici in carne e ossa.

La ong raccomanda una verifica più rigorosa dell'età, una migliore moderazione dei contenuti e programmi nelle scuole di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale.