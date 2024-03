Ivass, a febbraio i prezzi dell'Rc auto rallentano la corsa

E' di 395 euro il prezzo medio dell'Rc auto nel mese di febbraio, in aumento su base annua del 6,5% in termini nominali e del 5,7% in termini reali; a febbraio si registra una decelerazione dell'aumento dell'Rc auto rispetto al +7,5% del mese di gennaio. E' quanto risulta dai dati dell'Ivass. I prezzi medi, si rileva, sono inferiori al periodo pre-pandemico (406 euro a febbraio 2019). Si registrano incrementi di prezzo su base provinciale compresi tra l'1,8% di Ragusa e l'11,0% di Aosta. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 252 euro, in diminuzione del 3% rispetto all'anno precedente. Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l'incremento di prezzo è del 9,3%.