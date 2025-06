In un incontro con le maggiori agenzie di stampa internazionali a San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non considerare il riarmo della Nato come una "minaccia per la Russia". Quanto a coloro che dicono che la Russia si prepara ad attaccare la Nato, "non lo credono nemmeno loro", ha aggiunto il capo del Cremlino, citato dall'agenzia Ria Novosti.