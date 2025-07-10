Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraIstat, sempre più incertezza, prospettive mondiali negative
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Istat, sempre più incertezza, prospettive mondiali negative

Istat, sempre più incertezza, prospettive mondiali negative

Pesano dazi e guerre in Medio Oriente. In Italia Pil 2025 +0,5%

Pesano dazi e guerre in Medio Oriente. In Italia Pil 2025 +0,5%

Pesano dazi e guerre in Medio Oriente. In Italia Pil 2025 +0,5%

"L'incertezza associata al quadro internazionale è in ulteriore aumento. Agli annunci sulla politica commerciale Usa, soggetti a frequenti aggiornamenti, si somma l'escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Le prospettive di crescita della domanda mondiale, seppur in recupero, a maggio e a giugno sono ancora negative": lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia. Per l'Italia si segnala il mercato del lavoro "ancora solido", l'aumento dell'export nei primi 4 mesi del 2025, il Pil del primo trimestre (+0,3%) e quello acquisito per il 2025 (+0,5%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Istat