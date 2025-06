Istat, in aprile +1,6% fatturato industria, +0,4% servizi

Ad aprile 2025 il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, è aumentato in termini congiunturali dell'1,5% in valore e dell'1,6% in volume. Lo rileva Istat, che per il settore dei servizi una crescita in termini congiunturali dello 0,5% in valore e dello 0,4% in volume, con una dinamica positiva sia nel commercio all'ingrosso (+0,4% in valore e +0,9% in volume) sia negli altri servizi (+0,7% in valore e +0,1% in volume).