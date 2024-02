Israele inoltrerà aiuti umanitari nel nord della Striscia

Israele inizierà da domani ad inoltrare aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza, accogliendo cosi' pressioni giunte dagli Stati Uniti. Lo ha riferito la televisione pubblica Kan. Ieri l'Unrwa, l'ente dell'Onu per i rifugiati, aveva annunciato di aver sospeso la distribuzione di aiuti per cause di forza maggiore. Secondo Kan camion di aiuti provenienti dall'Egitto saranno ispezionati ai valichi con Israele di Niztana e Kerem Shalom. Proseguiranno in territorio israeliano fino all'altezza del settore nord della Striscia. 'Elementi locali', ha aggiunto la emittente, provvederanno infine a distribuirli alla popolazione.